شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لم تصلنا عروض رسمية بشأن ديانج لتتم مناقشتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الأهلى حقيقة ما يتردد عن وجود عروض خارجية بشأن المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد المصدر أن الأهلي لم تصله أى عروض رسمية تخص ديانج حتى الآن لتتم مناقشتها، مشيرا إلى أن إدارة القلعة الحمراء لا تنظر إلا للعروض الرسمية وحال وصول عرض رسمى سيتم النظر فيه.

وتردد اهتمام أندية خارجية بضم ديانج في يناير الجاري مثل طرابزون التركي وقطر القطري، لكن لم تصل عروض رسمية إلى النادى الأهلى حتى الآن.

أوضح المصدر أن الأهلي لن يتحدث عن أى تفاصيل تخص لاعبيه فى وسائل الإعلام، خاصة أنه لم تصله أى عروض رسمية للرحيل عن القلعة الحمراء.