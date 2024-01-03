شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل طنطا وأسوان فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو أنور المدير الفنى للفريق الأول لنادى طنطا تشكيل الفريق الذى سيخوض به لقاء أسوان اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دورى المحترفين لكرة القدم.

ويحل طنطا ضيفا على نظيرة فريق أسوان ضمن مباريات الجولة رقم 15 لدورى المحترفين والمقرر إقامتها فى الثانية والنصف عصرا على ملعب زهرة الجنوب.

وجاء تشكيل أبناء السيد البدوى على النحو التالى..

حراسة المرمى: أحمد ربيع الشيخ

الدفاع: أحمد حسنى، نصر عبد الرازق، احمد على، أسامة النجار

الوسط: حسون محمد، أحمد السيد، محمد محسن شيكا، عبد الرحمن الدح، محمد عاطف

الهجوم: كريم أسامة

ويجلس على دكة البدلاء:

مصطفى الكومى، ساهر زيادة، إبراهيم جمال، فارس طارق، محمد السيد، الحسينى سمير، أحمد الشامى، أقطاى عبد الله، نانا آنتوى

فى المقابل جاء تشكيل أسوان كالتالى..

حراسة المرمى: مسعد عوض

الدفاع: أحمد أيمن، صابر الشيمى، إسلام جمال، على فتحى

الوسط: إبراهيم البهنسى، مصطفى عنانى، محمد مرسى، حسام عرفات

الهجوم: محمود صلاح

ويدخل طنطا اللقاء برصيد 19 نقطة فى المركز الـ11 بينما يحتل أسوان المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.