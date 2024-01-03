الكشف عن مدة غياب نجم برشلونة بعد إصابته.. صدمة لـ تشافي

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن خوض لاعبه ماركوس ألونسو لعملية جراحية نتيجة معاناته من مشاكل في أسفل الظهر أبعدته عن المشاركة مع الفريق الأول للنادي الكتالوني.

وخضع نجم برشلونة لجراحة يوم الأربعاء في مدينة بوردو الفرنسية، بعدما كان يعاني لفترة طويلة منذ عدة أسابيع إلا أنه خضع لنهاية لجراحة على يد الطبيبة أميلي ليجليس.

وبحسب ما ذكرته صحيفة” ماركا” الإسبانية فإن برشلونة قرر اتخاذ خطوة لاستعادة اللاعب عافيته في أقرب وقت، وهو ما قد يحتاج لـ شهر ونصف.

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وافادت التقارير أن الوقت المتوقع هو شهر ونصف لعودة ماركوس ألونسو للمشاركة مع البلوجرانا حيث سيكون متاحًا لمباراتي دوري أبطال أوروبا أمام نابولي في فبراير المقبل.

وغاب ألونسو عن المشاركة مع برشلونة في الشهر الماضي بسبب الآلام في الظهر، ورغم أنه لعب أقل من 300 دقيقة هذا الموسم.