"طفل صغير".. لاعب منتخب فرنسا السابق ينتقد مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

عبر لاعب منتخب فرنسا وبرشلونة السابق، كريستوف دوجاري، عن غضبه الشديد من أفعال كيليان مبابي، وتمنى رحيله عن نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفي تصريحات لشبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، قال دوجاري: "لقد أراد كل الصلاحيات، ليكون قائد الفريق وبعد أن أصبح كذلك، نشعر أنه طفل صغير".

وأضاف: "سئمت من سماع أخبار كل ستة أشهر حول ناديه المستقبلي، إنه يعلم جيدًا أن وسائل الإعلام ستتحدث لمدة ستة أشهر فقط عن ذلك".

وتجددت التقارير الصحفية التي تفيد بانتقال اللاعب الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، مع بداية سوق الانتقالات الشتوية واقتراب عقد جناح باريس سان جيرمان من الانتهاء.

ويحق الآن لكيليان مبابي التفاوض مع أي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث تنتهي فترة تعاقده مع باريس في شهر يونيو 2024.

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