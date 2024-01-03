شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب تأخر صفقة انتقال عمر كمال للأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن الأهلي قطع شوطا كبيرا نحو التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولكن الصفقة لم تتم حتى الآن ويتبقى بعض الرتوش الخاصة في الاتفاقات الدائرة بين الناديين قبل حسم الصفقة بشكل نهائي.

ويعد الأهلي هو الأقرب لضم عمر كمال في يناير الجاري، رغم وجود اهتمام من ناديي الزمالك وبيراميدز بضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الجاري.

وإلى مدى وصلت المفاوضات بين الناديين؟

الأهلي أنهى اتفاقه مع عمر كمال على الشروط المالية الخاصة به، ويتبقى الاتفاق مع فيوتشر على اللاعبين الذين سينضمون له نظير الحصول على الاستغناء الخاص بعمر كمال.

ومن هم اللاعبون المرشحون في الانضمام إلى فيوتشر من الأهلي في صفقة عمر كمال؟

فيوتشر طلب ضم أكثر من لاعب وترك الأمر لإدارة الأهلي لتحديد أيام منهم مثل صلاح محسن وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو.

وما الذي يؤخر إتمام الصفقة بعد ذلك؟

كان هناك ترحيب من الناديين بخروج صلاح محسن للإعارة إلى فيوتشر ضمن صفقة انتقال عمر كمال للأهلي، ولكن صلاح محسن رفض فكرة الإعارة مجددا من الأهلي، وطلب الحصول على الاستغناء الخاص به حال رغبة مسئولي القلعة الحمراء في رحيله مجددا.

ومتى يتم حسم الصفقة حال رفض صلاح محسن؟

في حال تمسك صلاح محسن بموقفه سيتم تحديد أسماء بديلة لاسيما مع رفض كولر رحيل نيدفيد وعبد الفتاح، وفي حال عدم الاتفاق على ضم لاعبين سيكون القرار داخل الأهلي هو حسم الصفقة مقابل دفع مالي في حدود من 5 إلى 7 ملايين جنيه.