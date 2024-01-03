ودية الزمالك.. الفريق الأزرق يهزم الأبيض 3 / 2 تحضيرا لمعسكر الإمارات

القاهرة - سامية سيد - انتهت المباراة الودية التى أقيمت اليوم الأربعاء بين لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ملعب النادى بفوز الفريق الأزرق على الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.

سجل عبد الله جمعة هدف التقدم للفريق الأزرق وأضاف بعدها سيف الجزيرى الهدف الثانى، وفى الشوط الثانى نجح محمود علاء فى تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض من ركلة جزاء وبعدها أضاف كريم عبد الحق هدف التعادل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل حتى نجح سيف الجزيري في تسجيل الهدف الثالث للفريق الأزرق لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأزرق بثلاثية مقابل هدفين.

وجاء تشكيل الفريق الأبيض كالتالى..

حراسة المرمى : معاذ علاء الدين

خط الدفاع : مصطفى الزناري - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - محمد حسام بيسو - كريم عبد الحق سيد عبد الله "نيمار"- يوسف أوباما.

خط الهجوم : ناصر منسى.

وجاء تشكيل الفريق الأزرق كالتالى..

حراسة المرمى : عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : حاتم سكر - محمود الونش - أحمد زكي - محمد طارق.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله جمعة - مصطفى شكري - عمر جابر - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الجزيري .