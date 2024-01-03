شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والوحدة الإماراتى في البطولة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك للمشاركة في دورتين وديتين بدولة الإمارات في الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.

الفرق المشاركة مع الزمالك في الودية الأولى

وينافس الزمالك 6 فريق في وديات الإمارات مقسمة إلى ثلاثة فى البطولة الأولى خلال الفترة من 18حتى 24 يناير الجارى، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة.

موعد مباراة الزمالك و الوحدة الاماراتى

يلتقى الزمالك مع الوحدة الإماراتى فى السادسة والنصف مساء السبت 20 يناير الجارى باستاد آل نهيان بالإمارات.

الفرق المشاركة مع الزمالك في الودية الثانية

ويشارك الزمالك في الدورة الثانى والتى ستكون في الفترة من 24 حتى 29 يناير المقبل، وتقام بدبى بمشاركة أندية ووهان الصينى والرجاء المغربي و أهلى جدة السعودي.