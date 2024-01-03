شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يرشح أسماء جديدة من الأهلي في صفقة بيع عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح مسئولو نادي مودرن فيوتشر أكثر من لاعب جديد في فرق قطاع الناشئين بالأهلي، للحصول على خدماتهم على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم نظير الموافقة على بيع خدمات لاعبه عمر كمال إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وكان مودرن فيوتشر قد رشح أكثر من لاعب مثل خالد عبد الفتاح وصلاح محسن وكريم نيدفيد، ولكن يوجد اختلاف في وجهات النظر على أسماء بعض اللاعبين، في ظل رفض بعض اللاعبين الرحيل عن القلعة الحمراء أو تمسك مارسيل كولر المدير الفني ببقاء البعض الآخر.

وطرح مسئولو الأهلي استعارة أكثر من لاعب مثل لاعبي فريق منتخب الشباب وأبرزهم أحمد خالد كباكا ومحمد عبد الله وعبد الرحمن خالد لاعبي فريق 2005 بالقلعة الحمراء، من أجل اختيار ثنائي منهم في الانضمام إلى فيوتشر في يناير الجاري.

وينتظر فيوتشر رد مسئولي الأهلي على العرض الأخير لإتمام صفقة عمر كمال إلى الأهلي.