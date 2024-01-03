احالة الشيبي للجنة الإنضباط بسبب اللجوء للمحاكم المدنية

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الأخيرة تحويل المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز الي لجنة الإنضباط علي غرار أزمته الأخيرة مع لاعب النادي الأهلي حسين الشحات.

سبب تحويل الشيبي للجنة الإنضباط

بناء علي لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " واللتين تحظران اللجوء إلي المحاكم المدنية.

قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة احالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط لمخالفته اللائحة لاسيما وأن الواقعة محل الشكوي صدر بحقها قرارات من جانب لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدوري الممتاز وفقا للائحة .

وكان الأهلي قد أكد سابقًا في بيان رسمي أنه خاطب اتحاد الكرة من أجل الحصول على توضيح بشأن ما وصفه مخالفة الشيبي للوائح باللجوء للمحاكم المدنية في واقعة وصفها بأنها شأن رياضي وواقعة حدثت في مباراة رسمية بالدوري الممتاز. وهنا يؤكد المصدر القانوني أن الأمر التبس عند طالب الاستفسار فاللاعب لم يلجأ إلى المحاكم المدنية لحل نزاع رياضي بل لجأ إلى النيابة العامة للبت في نزاع جنائي وليس مدني أو إداري.

أوضح المصدر أن المادة 38 من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري الصادرة سنة 2019 تؤكد عدم اللجوء للمحاكم المدنية أو الإدارية في الشأن الرياضي، ولكنها أتاحت اللجوء للمحاكم الجنائية لأن لاعب بيراميدز تقدم ضد لاعب الأهلي ببلاغ يتهمه فيها بارتكابه فعلا جنائيا بالتعدي عليه بالضرب والسب والتهديد وهذا الفعل معاقب عليه في قانون الرياضة، وهو ما يستوجب اللجوء للمحاكم الجنائية ولا يخالف اللائحة بأي حال من الأحوال، وأن اللاعب استخدم حقه القانوني لصون كرامته والحفاظ على حياته في ظل غياب دور الهيئات الرياضية المنوط بها ذلك مثل لجنة الانضباط والتظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم.