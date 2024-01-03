السجن 8 أشهر.. المحكمة الفرنسية تصدر حكما ضد يوسف عطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

قررت المحكمة الفرنسية إدانة الجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس بتهمة التحريض على الكراهية والحكم عليه بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ، بجانب غرامة قدرها 45 ألف يورو. وفقا لموقع "OneFootball" الفرنسي.

وإلزام اللاعب الجزائري بدفع ثمن نشر الإدانة في صحيفتي نيس ماتان ولوموند، وأمام يوسف عطال ومحاميه 10 أيام فقط للاستئناف ضد الحكم الصادر.

وجاء ذلك بعد توجيه إليه تهمة التحريض على الكراهية بعد نشر مقطع فيديو يساند فيه القضية الفلسطينية قبل أن يتم القبض عليه في شهر أكتوبر الماضي.

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