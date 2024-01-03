شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد يكشف كواليس صلح شيكابالا وأحمد فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، كواليس صلح محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفارس الأبيض، مع زميله أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، بعد الخلاف الذي نشب بينهما على خلفية مغادرة فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لمعسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدوري.

ونشر طارق السيد صورته مع شيكابالا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وكشف نجم الزمالك السابق كواليس الصلح بين اللاعبين، مؤكدًا أن شيكابالا قال له إن فتوح بمثابة شقيقه الأصغر، لينتهي الخلاف بينهما.

وانتهت أزمة أحمد فتوح بإعلان مسئولي القلعة البيضاء تجديد تعاقد اللاعب لمدة 3 سنوات مقبلة، بعدما كان على بعد خطوة من الرحيل عن القلعة البيضاء فى ظل عرضه للبيع وانتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

أحمد فتوح من ناشئى الزمالك ولعب لناديى إنبى وسموحة، وعلى مدار تاريخ شارك اللاعب مع الفارس الأبيض في 133 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 12 هدفا.

وحقق أحمد فتوح مع الزمالك طوال تاريخه 4 بطولات، بواقع بطولة الدوري مرتين، وكأس مصر مرتين، بالإضافة إلى تحقيق كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبي.

ولعب أحمد فتوح خلال مسيرته الكروية مع منتخب مصر الأول 25 مباراة، سجل هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف.