شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يهزم التعدين بهدف محمود غالى ويرتقى للمركز الثالث بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح غزل المحلة في تحقيق فوز غالٍ على النصر للتعدين بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي جمعت بينهما باستاد المحلة في ختام فعاليات الجولة الـ15 لدورى المحترفين.

أحرز هدف المباراة محمود غالى في الدقيقة 81 من عمر المباراة، ليرفع رصيد المحلة إلى 27 نقطة ويرتقى للمركز الثالث بجدول الترتيب.

وأسفرت مباريات الجولة عن النتائج التالية:

وى 2 – 4 السكة الحديد

حرس الحدود 1 – 1 بروكسى

دكرنس 3 – 2 النجوم

القناة 0 – 0 راية

لافيينا 0 – 0 أبو قير للأسمدة

أسوان 1 – 3 طنطا

بترول أسيوط 3 – 2 مصر المقاصة

مكادى 0 – 0 وادى دجلة

شبين 0 – 1 بتروجت