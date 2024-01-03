شكرا لقرائتكم خبر عن رأس البر تستضيف 3 بطولات جمهورية لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد رفع الأثقال، برئاسة محمد عبد المقصود، على إقامة بطولات الجمهورية 15 ،17 ،20 سنة للسيدات للموسم المحلى الحالى بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط خلال الفترة من 26 وحتى 31 يناير الجارى.

وأعلن الاتحاد المصري لرفع الأثقال مؤخرا عن استضافة بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس خلال الفترة من 2 لـ10 فبراير المقبل بمدينة الإسماعيلية.

ووقع رئيس الاتحاد المصرى محمد عبد المقصود مع رئيس الاتحاد الأفريقي خالد مهلهل عقد استضافة البطولة بحضور الأمين العام للاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد الليبي منار الشلي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد محمد أيمن ومحمد إحسان ومصطفى راغب، ومدير المنتخبات علاء حسن كامل، ورئيس لجنة المسابقات جودة عبد الصادق.