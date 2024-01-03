تنافس قوي في مهرجان سباقات الخيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض انطلاق مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الذي سيقام في نادي سباقات الخيل ضمن أحداث سباقات الأسبوع الـ11 من موسم سباقات الرياض، عبر إقامة أقوى شوطين للسرعة والمخصصة للخيل العربية الأصيلة وهما كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي المصنف من سباقات الفئة الأولى وجائزته المالية البالغة مليون ونصف مليون دولار وكأس إسطبلات الخالدية الدولي المصنف من الدرجة الثانية، وجائزته نصف مليون دولار بمشاركة نخبة من الخيل العربية الأصيلة الأبطال من المملكة العربية السعودية وقطر وعمان. ويعد هاتان الكأسان مطمعا كبيرا لأبرز الملاك والإسطبلات لما يشكلانه من ثقل كبير على مستوى خارطة سباقات الخيل العربية الأصيلة عالميا، إذ سيكون من أهم الأسماء المشاركة، الجواد عسفان الخالدية والجواد تلال الخالدية والجواد فيزير.

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