تنافس قوي في مهرجان سباقات الخيل

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ويعد هاتان الكأسان مطمعا كبيرا لأبرز الملاك والإسطبلات لما يشكلانه من ثقل كبير على مستوى خارطة سباقات الخيل العربية الأصيلة عالميا، إذ سيكون من أهم الأسماء المشاركة، الجواد عسفان الخالدية والجواد تلال الخالدية والجواد فيزير.
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