شوبير مشيدا بـ صلاح: "مكسر الدنيا ومقدم مستوى رائع وغير طبيعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستوى الرائع الذي يقدمه الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، قائلا: "أنا فخور ورقبتي في السماء على ما يقدمه صلاح في الدوري الإنجليزي".

وقال "شوبير"، في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، إن ما يقدمه صلاح في الدوري الإنجليزي رائع وغير طبيعي، مرادفا: "صلاح مكسر الدنيا في إنجلترا وأصبح عناوين الصحف العالمية بعدما سجل 150 هدفا في البريميرليج، صلاح عامل نجاحات مش طبيعية، لكن الناس مش عايزه تسيبه في حاله".

وأضاف: "لاعب الكورة دوره يرسم الابتسامة على وجه الجماهير وربنا اللي بيحاسب وينظر للقلوب، لما يروح صلاح يحتفل مع الناس في الكريسماس اية المشكلة هو لم يسيء أو يضر أحد في شيئ"، متابعا: "صلاح هو أهم سفير لمصر في الخارج، هو القوة الناعمة لمصر".

ووجه شوبير رسالة عتاب لمحمد صلاح قائلا: "أنا أعاتب وألوم على صلاح أنه لا يتكلم لوسائل إعلام مصرية".

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