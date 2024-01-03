كيف احتفل النصر السعودي بمرور عام على ضم رونالدو؟

حرص نادي النصر السعودي، على الاحتفال بمرور عام على تعاقده مع النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.

وانضم كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية 2023 الماضية، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، فيديو لـ رونالدو، وعلق عليه:”لم يأتِ لـ يلعب فقط! بل جاء لكتابة التاريخ”.

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وتابع النصر السعودي:”اليوم نكمل عام على وصول قائد النصر كريستيانو رونالدو إلى المملكة العربية السعودية”.

وخاض كريستيانو رونالدو، 50 مباراة مع النصر السعودي منذ انضمامه، حيث نجح في تسجيل 44 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة.

وحقق رونالدو لقب كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية” مع النصر السعودي، ليكون أول بطولاته مع العالمي، كما أنهى عام 2023 بحصد لقب هداف العام.