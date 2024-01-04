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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 3 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 3 / 1 / 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، سيف الجزيري يغادر القاهرة للانضمام لمعسكر تونس استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.
سيف الجزيري يغادر القاهرة للانضمام لمعسكر تونس استعدادا لكأس الأمم الأفريقية
طارق السيد يكشف كواليس صلح شيكابالا وأحمد فتوح
كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، كواليس صلح محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفارس الأبيض، مع زميله أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، بعد الخلاف الذي نشب بينهما على خلفية مغادرة فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لمعسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدوري.
ودية الزمالك.. الفريق الأزرق يهزم الأبيض 3 / 2 تحضيرا لمعسكر الإمارات
سامسون ونداى يشاركان فى تدريبات الزمالك بعد العودة للقاهرة
إدارة الزمالك تستقر على زيادة قيمة العضوية لـ500 ألف جنيه
يضع مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ملف زيادة قيمة العضوية بالقلعة البيضاء محل دراسة، حيث يرغب المجلس فى رفع قيمة الاشتراك بعضوية الزمالك، وكشف مصدر داخل النادى أن مجلس الإدارة استقر على اتخاذ قرار بزيادة القيمة المادية للعضوية.
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