شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 3 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 3 / 1 / 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، سيف الجزيري يغادر القاهرة للانضمام لمعسكر تونس استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

سيف الجزيري يغادر القاهرة للانضمام لمعسكر تونس استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

يغادر القاهرة غداً الخميس التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متجها إلى تونس للانتظام في معسكر منتخب نسور قرطاج، استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

طارق السيد يكشف كواليس صلح شيكابالا وأحمد فتوح

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، كواليس صلح محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفارس الأبيض، مع زميله أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، بعد الخلاف الذي نشب بينهما على خلفية مغادرة فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لمعسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدوري.

ودية الزمالك.. الفريق الأزرق يهزم الأبيض 3 / 2 تحضيرا لمعسكر الإمارات

انتهت المباراة الودية التى أقيمت اليوم الأربعاء بين لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ملعب النادى بفوز الفريق الأزرق على الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.