اخبار الرياضه

أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 3 / 1 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 3 / 1 / 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، سيف الجزيري يغادر القاهرة للانضمام لمعسكر تونس استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

سيف الجزيري يغادر القاهرة للانضمام لمعسكر تونس استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

يغادر القاهرة غداً الخميس التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متجها إلى تونس للانتظام في معسكر منتخب نسور قرطاج، استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

 

سيف الجزيري يغادر القاهرة للانضمام لمعسكر تونس استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

طارق السيد يكشف كواليس صلح شيكابالا وأحمد فتوح

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، كواليس صلح محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفارس الأبيض، مع زميله أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، بعد الخلاف الذي نشب بينهما على خلفية مغادرة فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لمعسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدوري.

 

طارق السيد يكشف كواليس صلح شيكابالا وأحمد فتوح

ودية الزمالك.. الفريق الأزرق يهزم الأبيض 3 / 2 تحضيرا لمعسكر الإمارات

انتهت المباراة الودية التى أقيمت اليوم الأربعاء بين لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ملعب النادى بفوز الفريق الأزرق على الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.

 

ودية الزمالك.. الفريق الأزرق يهزم الأبيض 3 / 2 تحضيرا لمعسكر الإمارات

 

سامسون ونداى يشاركان فى تدريبات الزمالك بعد العودة للقاهرة

خاض السنغالى إبراهيما نداى والبنينى سامسون أكينيولا ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المباراة الودية المقامة اليوم الأربعاء بين لاعبى الأبيض على ملعب النادى.

 

سامسون ونداى يشاركان فى تدريبات الزمالك بعد العودة للقاهرة

 

إدارة الزمالك تستقر على زيادة قيمة العضوية لـ500 ألف جنيه

يضع مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ملف زيادة قيمة العضوية بالقلعة البيضاء محل دراسة، حيث يرغب المجلس فى رفع قيمة الاشتراك بعضوية الزمالك، وكشف مصدر داخل النادى أن مجلس الإدارة استقر على اتخاذ قرار بزيادة القيمة المادية للعضوية.

 

إدارة الزمالك تستقر على زيادة قيمة العضوية لـ500 ألف جنيه

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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