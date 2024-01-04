أخبار النادى الأهلي اليوم الأربعاء 3 / 1 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم الأربعاء 3 / 1 / 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، كولر يرفض رحيل عبد الفتاح ونيدفيد فى صفقة انضمام عمر كمال للأهلي.

كولر يرفض رحيل عبد الفتاح ونيدفيد فى صفقة انضمام عمر كمال للأهلي

رفض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، انتقال الثنائي خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد إلى نادي مودرن فيوتشر ضمن صفقة انتقال عمر كمال لاعب فيوتشر إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تطورات مفاوضات الأهلى مع وسام أبو على وسيريس السويدى لضمه فى يناير

دخل مسئولو النادى الأهلى فى مفاوضات متقدمة مع الدنماركى من أصل فلسطينى وسام أبو على مهاجم سيريس السويدى، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صلاح محسن يرفض الدخول فى صفقة تبادلية ويطلب منحه الاستغناء النهائى من الأهلي

يرفض صلاح محسن، مهاجم الأهلي، فكرة الدخول فى صفقات تبادلية نظير الرحيل عن القلعة الحمراء، بعدما كانت هناك رغبة من مسئولي ناديه للدخول في صفقة تبادلية نظير التعاقد مع عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

طبيب الأهلى يكشف موقف أحمد نبيل كوكا بعد إصابته فى المنتخب

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أنه على تواصل مستمر مع الجهاز الطبى للمنتخب الوطنى، ‏بخصوص الإصابة التى تعرض لها أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعداداً لبطولة كأس الأمم ‏الأفريقية.‏

إنهاء صفقة عمر كمال والتجديد للسولية.. أهم ملامح ترتيب القلعة الحمراء فى فترة التوقف