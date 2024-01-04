الامارات | تأجيل «البلاي أوف» في دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، شهاب العوضي، تأجيل إقامة مباريات دور البلاي أوف لأندية الفريق الأول، في مسابقة الدوري العام، حيث كان من المقرر أن تقام مساء اليوم مباراة الدور ربع النهائي بين اتحاد كلباء ودبا الحصن، إذ ستقام في موعد لاحق سيتم الإعلان عنه.

وقال العوضي إن قرار التأجيل بناء على توجيه اتحاد كرة القدم، بسبب تزامن مرحلة «البلاي أوف» مع استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الدولة في دبي.

وتشارك أندية خورفكان والبطائح واتحاد كلباء ودبا الحصن في مرحلة «البلاي أوف».