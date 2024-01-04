الامارات | لاعبو شباب الأهلي والشارقة ينضمون إلى معسكر المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم لاعبو شباب الأهلي والشارقة إلى معسكر المنتخب الوطني المقام في العاصمة أبوظبي، وذلك بعد فراغهم من مباراة كأس السوبر، لينخرطوا في التحضيرات إلى جانب بقية العناصر المختارة للمشاركة في بطولة كأس آسيا المقررة في العاصمة القطرية الدوحة، اعتباراً من 12 يناير الجاري حتى 10 فبراير المقبل، واللاعبون هم: حسن حمزة وأحمد عبدالله جميل، وبدر ناصر ويحيى الغساني، وحارب عبدالله وخالد الظنحاني وماجد راشد.

وتواصلت تدريبات المنتخب عقب مواجهة قيرغيزستان الودية التي كسبها «الأبيض» بهدف من دون رد، حيث استمر الجهاز الفني في العمل على تجهيز اللاعبين، وحرص على معالجة بعض النقاط، إضافة إلى تطبيق الخطة الفنية التي ينوي الاعتماد عليها في مباريات كأس أمم آسيا.

ووفق بيان صادر عن اتحاد الكرة، فقد شهدت التدريبات حماساً كبيراً من اللاعبين الذين يتنافسون لحجز مكان في القائمة النهائية للمدرب البرتغالي، باولو بينتو، خصوصاً بعد أن اتضح أن الجهاز الفني لا يتردد في منح فرصة المشاركة لأي لاعب في حال أثبت وجوده، ويعتمد دائماً على اللاعب الأكثر جاهزية من الناحيتين الفنية والبدنية.

وسيختتم المنتخب معسكره المقام في العاصمة أبوظبي بخوض التجربة الأخيرة أمام المنتخب العماني في استاد آل نهيان في نادي الوحدة، في الساعة 7:15 مساء السبت، السادس من يناير الجاري. ويعد لقاء عُمان فرصة للجهاز الفني لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات قبل الدخول في غمار منافسات كأس أمم آسيا.

من جهة أخرى، تغادر بعثة المنتخب إلى العاصمة القطرية الدوحة، في الثامن من يناير الجاري، للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا، وسيستهل منتخبنا مبارياته في مرحلة المجموعات ضمن المجموعة الثالثة، بلقاء هونغ كونغ في الـ14 من يناير، تليها مباراة فلسطين في الـ18، ثم مواجهة إيران في الـ23 من الشهر نفسه.

ويقضي نظام البطولة بتأهل ثمانية منتخبات إلى مرحلة ربع النهائي: صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث. وستُلعب مباريات مرحلتي ربع النهائي، ونصف النهائي، بنظام خروج المهزوم، حتى الوصول إلى المباراة النهائية.