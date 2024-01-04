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الامارات | تشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية

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دبي - وام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم 1 لسنة 2024، بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وعضوية سيف جمعة السويدي، نائباً للرئيس، وخالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، والمدير التنفيذي للنادي.

ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية إدارة العمل في النادي لأربع سنوات، ويعمل تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، وفق قرار حوكمة الأندية في إمارة دبي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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