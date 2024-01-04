الامارات | فريق الكاراتيه في «الشارقة للمرأة» يستأنف تحضيراته للدورة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى فريق الكاراتيه في نادي الشارقة الرياضي للمرأة تحضيراته بالمعسكر الخارجي الذي جرى في تونس، واستمر 10 إيام قضاها الفريق في تدريبات مشتركة ومكثفة مع المنتخب التونسي الأول، بالإضافة إلى خوضه عدداً من التجارب الودية مع بطلات أبرز الفرق التونسية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي يخوضها الفريق للاشتراك في النسخة السابعة من دورة الألعاب العربية للأندية التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بملاعب وصالات إمارة الشارقة في الفترة من 2 حتى 12 فبراير شباط المقبل.

ضم المعسكر خمس لاعبات، هن: حوراء العجمي، فاطمة خصيف، سارة العامري، اليازية خالد، وخولة الأنصاري، ورافقتهن المدربة التونسية هالة البودي، التي أكدت نجاح المعسكر، واعتبرته محطة أساسية في برنامج إعداد وتجهيز الفريق للدورة العربية المقبلة التي يعتبرها الفريق محطة أساسية في برنامج إعداده المكثف استعداداً للبطولة.

وأشارت إلى أن الفريق عاد من جديد للتدريبات اليومية فور عودته إلى الشارقة لمزيد من الصقل والتجهيز.

وذكرت «تتبقى للفريق محطتان مهمتان في برنامج تحضيراته، حيث من المقرر أن يشارك في بطولتين دوليتين في كل من اليونان وفرنسا خلال الفترة المقبلة، ستكونان بمثابة التحضير الختامي والأخير للفريق، قبل خوضه غمار منافسات الدورة العربية».