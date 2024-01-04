فانتازي... "ما هو أفضل بديل لصلاح وسون؟" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يتناقش خبراء فانتازي من أجل تحديد أفضل بديل للمصري محمد صلاح وجناح توتنهام سون هيونج مين، بعد غيابهما عن الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة بسبب المشاركة مع منتخباتهم الوطنية في البطولات القارية.

وقال أوتكارش دالميا: "هناك بعض الأسماء في قائمتي، وكل من ريتشارليسون وديوجو جوتا وجارود بوين بمثابة اختيارات رائعة، لكنني قلق بشأن مدى تأثيرهم مع فرقهم بعد خسارة لاعبين رئيسيين مثل سون وصلاح ومحمد قدوس".

وأضاف: "لذلك مانشستر سيتي هو الفريق الذي أريد استهداف لاعبيه مثل ، كيفن دي بروين وفيل فودين".

وواصلت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "ربما سأحتفظ بلاعب من سون وصلاح، لأنني أعلم أنه يجب علي شراؤهما مرة أخرى عند عودتهم، ولا أعرف حينها هل سأتمكن من ذلك أم لا".

وأردفت: "كنت أراقب بوين ضد برايتون، لكن وست هام عانى في الهجوم دون قدوس ولوكاس باكيتا الأمر الذي جعلني ابتعد عن هذه الفكرة".

ومن جانبه قال نيك هاريس: "سأتطلع إلى استخدام الأموال من بيع صلاح وسون لإعادة هالاند إلى تشكيلتي، وفي خط الوسط، سأشتري فودين نظرا لمستوى فريق السيتي الممتاز".

واختتم خبير الفانتازي لي بونفيلد: "أشعر أن جوتا وريتشارليسون بدائل معقولة لإبقاء المدربين مستثمرين في توتنهام وليفربول".