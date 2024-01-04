شكرا لقرائتكم خبر عن تامر بيبرس يعلن التقدم باستقالة من اتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر بيبرس، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، التقدم باستقالته من منصبه لظروف خارجة عن إرادته، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب بيبرس عبر صفحته: "السادة الأفاضل لاعبي ومدربي وحكام وجميع عناصر الكرة الطائرة المصرية والسادة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري للكرة الطائرة لقد تقدمت باستقالتي من الاتحاد المصري للكرة الطائرة لظروف خارجة عن إرادتي، متمنياً التوفيق لزملائي في مجلس الإدارة باستكمال الإنجازات التاريخية للمجلس الموقر وأدعو الله بدوام الاستقرار والنجاح للكرة الطائرة المصرية والاستمرار فى الريادة الأفريقية التى وصلت لها بفضل الله في جميع الأعمار والفئات والوصول للعالمية، والحفاظ على نفس مستويات ومعدلات التقدم للكرة الطائرة المصرية، وسأعود مشجعاً وداعماً لجميع الفرق المصرية، ويعلم الله أنني لم أدخر جهداً أو وقتاً منذ اللحظة الأولى لتواجدي في المجلس، ولم أتوان أو أتهاون في أى وقت في الحفاظ على حقوق جميع عناصر اللعبة مع خالص دعائي بالتوفيق للجميع للحفاظ على راية مصر مرفوعة خفاقة فى جميع المحافل الدولية، والله ولى التوفيق، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين".

من ناحية أخرى، تستعد فرق دورى الطائرة الممتاز لانطلاق منافسات الدور الثانى يوم الجمعة المقبل 5 يناير على صعيد 4 مجموعات، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة على 4 مجموعات.

وينتهى الدور الثانى يوم 13 فبراير القادم، حيث تقام المرحلة الأولى من الدور الثانى للجموعة الأولى والثانية أيام 5، 9، 13 يناير، على أن تقام المرحلة الثانية من الدور الثانى أيام، 6 ،10 ، 13 فبراير القادم. بينما تقام المرحلة الأولى للمجموعتين الثالثة والرابعة أيام 6 ، 13 ، 16 يناير الجارى، على أن تختتم بالمرحلة الثانية أيام 27 يناير، 3 ، 10 فبراير.