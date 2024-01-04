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الامارات | الفجيرة يتعاقد مع اللاعب البرتغالي باربوسا

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محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد مع اللاعب البرتغالي باربوسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة تعاقده مع المحترف البرتغالي برتينو جواو باربوسا، لتمثيل الفريق الأول في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، ليحل بدلاً من المهاجم البرازيلي فليبي، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، على أن يشارك اللاعب الجديد في المواجهة المقبلة أمام الرمس في الجولة المقبلة للدوري.

يذكر أن الفجيرة يحتل المركز التاسع برصيد 19 نقطة في قائمة ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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