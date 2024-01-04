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نجم الأهلي السابق: محمد صلاح تخطى جميع نجوم العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - أشاد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بمحمد صلاح، لاعب الإنجليزي وقائد الفراعنة.


وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد صلاح لا يحصل على حقه، وهو لاعب فخر لنا".
وأضاف: "لا يوجد لدينا لاعبًا مثل محمد صلاح، سواء في الماضي أو المستقبل، علينا أن نسانده، وأن يشعر بذلك من جانبنا".
وتابع: "في ليفربول عرضوا على محمد صلاح أن يؤجل سفره إلى معسكر منتخب مصر، لكنه لم يوافق، وأصر على التواجد في الموعد، هناك لاعبين غيره في منتخبات أخرى وافقوا على ذلك".
وأكمل: "علينا أن نقدر محمد صلاح كثيرًا، لأنه لاعب مخلص لمصر وللمنتخب، ونحن مقصرون في دعمه، نظرًا لما يؤديه مع المنتخب".
وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "محمد صلاح تخطى كل نجوم العالم، وليس إفريقيا أو مصر فحسب، وكان يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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