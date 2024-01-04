مبابي يعلق على مستقبله مع باريس سان جيرمان

علق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان على مستقبله مع الفريق العاصمي بعد دخوله فترة الستة أشهر الحرة في عقده.

وآشارت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية تفيد بتقديم نادي ريال مدريد الإسباني عرضاً إلى كيليان مبابي للإنضمام إلى الملكي مجاناً في الموسم المقبل ومنحه مهلة حتى منتصف الشهر الجاري للرد بالقبول أو الرفض.

وقال مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”: “لم أتخذ أي قرار حتى الآن، لم أختر ما سأفعله، ومهما كان قراري، فإنه سيحمي كل الأطراف”.

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وتابع: “هذا كان اتفاقي مع رئيس النادي في الصيف، نريد الحفاظ على حالة الهدوء في النادي من أجل التحديات المقبلة، لا أحد يتحدث عن وضعي داخل النادي”.

ونجح مبابي في قيادة باريس سان جيرمان للفوز على تولوز بهدفين دون رد ليتوج الفريق الباريسي بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الثانية عشر في تاريخه.