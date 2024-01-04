شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان: حياتى توقفت عندما أهدرت الفرصة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا عن نصيحته للاعب الأهلي إمام عاشور أثناء تواجده في ميتيلاند الدنماركي قائلا " نصحته بالاستمرار في في أوروبا وامامك فرصة الظهور بدوري أبطال أوروبا بشكل مميز ، لكنه كان اتخذ قرار العودة للدوري المصري من جديد ، مؤكدا انه يتوقع له ان يقدم أفضل موسم له مع النادي الأهلي وابلغته انك ستكون في أفضل نادي بافريقيا وتمنيت له التوفيق و انطلاقة إمام عاشور في مباراتنا بكأس الرابطة غير عادية خاصة وانها جائت في آخر دقائق المباراة مشددا على أننا كنا نسعى لتسجيل هدف الفوز في الوقت بدل".

وأوضح أحمد ياسر ريان خلال تصريحات تلفزيونية عن رد فعله بعدما أهدر فرصة هدف أمام بيراميدز بكأس السوبر المصري قائلا "حاولت أن انسى تلك الفرصة ولكن فكرت بها لمدة دقيقتين وهناك لاعبين من بيراميدز طلبوا مني نسيان الكرة وعدم التفكير بها مثل وليد الكرتي الذي قال لي أنني لاعب جيد لكن اتسرعت بالكرة ويجب علي التركيز وأسامة جلال جاء وتحدث معي قبل ركلة الجزاء وطلب بأن اسددها قائلا؛ أهدرت ركلتي جزاء وبيراميدز خسر بسببي، وكان رد فعلي بأنني لم أكن أتخيل أن أهدر ركلة الجزاء والدي قال لي نصا أن نجوم العالم اهدروا فرص أسهل منها وكان حريصا بمعني الكلمة على دعمي وحياتي توقفت 10 ثواني بعد إهدار فرصتي في مباراة بيراميدز هو استلام الكرة بالشكل الذي حدث تسبب في إهدار الفرصة ولا علاقة للأمر بالاستهتار أو الاحتفال قبل تسجيل الهدف ولم أتابع اي ردود فعل على السوشيال ميديا والموضوع انتهى بعدها".

وأشار أحمد ياسر ريان عن كواليس تسديده لركلة الجزاء الأولي في مباراة بيراميدز بكأس السوبر المصري قائلا " بالفعل طلبت تسجيل أول ركلة جزاء، وخاصة أن أول لاعب يسجل يعطي الثقة لباقي اللاعبين و أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا قال نصا " كلكم بتعرفوا تسددوا ركلات جزاء، وأبلغته بأنني سأسدد الركلة الأولي ولاعبو الفريق ساندوني بقوة والحمد لله لم أهدر أي ركلة جزاء طوال حياتي، نفذت 12 ركلة جزاء ولم أهدر أي ركلة".

وتابع أحمد ياسر ريان حديثة عن أنه تعرضه للإصابة بقطع في وتر الضامة في الموسم الماضي مع سيراميكا وهو ما تسبب في غياب لمدة 3 أشهر ونصف تقريبًا قائلا " أستهدف دوما تسجيل 10 أهداف على الأقل في كل موسم وسعيد للغاية بوجود مهاجم بحجم النيجيري جون إيبوكا مع فريق سيراميكا وهذا ما يزيد قوة الخط الهجومي، وفترة الإعارة في سيراميكا وتألقي كانت من أفضل فتراتي".

وأضاف آحمد ياسر ريان قائلا" البعض كان يتحدث اني اشترط اللعب أساسي من أجل العودة للنادي الأهلي، وللعلم كل ما كنت أطلبه هو الحصول على الفرصة فقط، وكنت أتحدث مع موسيماني بأنني أريد الحصول على فرصة وبعدها يتخذ القرار الذي يريده".

أختتم أحمد ياسر ريان حديثه قائلا "استشير والدي ولكن قراراتي اتخذها بنفسي، انتقالي إلى الجونة وسيراميكا لم يكن يعلم بهم شيء، وعلم الأخبار من خلال وسائل الإعلام ومستمر معهم لنهاية الموسم لتحقيق أهداف النادي في الموسم الحالي ولم تحدث مفاوضات مع الزمالك، هناك بند في عقدي مع سيراميكا أن الموسم الحالي لا أنضم لأي فريق إلا بموافقة الأهلي والأولوية للأحمر وانتمائي للنادي الأهلي، وحاليا منتمي لنادي سيراميكا، لكن اللعب في الزمالك صعبا للغاية".