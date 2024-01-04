شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر تعديل عقد كوكا عقب تألقه فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة النادى الأهلى على تعديل عقد أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الصاعد بعدما قدم اللاعب عروضا جيدة خلال الفترة الأخيرة مع الأهلى ليحصل على فرصة الانضمام للمنتخب الوطني الأول في أمم أفريقيا التي ستنطلق في كوديفوار يوم 13 يناير الجاري، قبل أن يتم استبعاده بداعي الإصابة.

واتفق مسئولو الأهلي على تمديد وتعديل عقد كوكا عقب تألق اللاعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية، خاصة أن اللاعب يؤدي ما عليه ويُعد أحد الأبناء المُجتهدين في قطاع الناشئين بالنادي، وفرض نفسه ليصعد للفريق الأول ويشارك ثم ينضم للمنتخب الوطني الأول.