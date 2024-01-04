شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر تعديل عقد كوكا عقب تألقه فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
واتفق مسئولو الأهلي على تمديد وتعديل عقد كوكا عقب تألق اللاعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية، خاصة أن اللاعب يؤدي ما عليه ويُعد أحد الأبناء المُجتهدين في قطاع الناشئين بالنادي، وفرض نفسه ليصعد للفريق الأول ويشارك ثم ينضم للمنتخب الوطني الأول.
وجاء النادي الأهلي فى المركز الثالث فى قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.
فاز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد الفوز في المباراة النهائية على مودرن فيوتشر 4-2، أحرز للأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد، وأحرز لفيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود، وصل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء سجله آرثر جوستيس لاعب سيراميكا في مرمى فريقه.
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