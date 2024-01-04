شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد جلسة مع شيكابالا لتجديد عقده مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الساعات القليلة المقبلة جلسة مرتقبة بين مجلس الزمالك ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق للاتفاق على تجديد عقده مع القلعة البيضاء، بعد أن استقرت إدارة نادى الزمالك على تجديد عقد اللاعب لمدة موسم جديد، بحيث يستمر شيكابالا مع الفارس الأبيض حتى نهاية موسم 2024 – 2025.

جاء قرار التجديد لشيكابالا نظرا لما يقدمه اللاعب مع الفريق فى الفترة الحالية، ومستواه المميز الذى يظهر به فى المباريات، بخلاف رغبة الجهاز الفنى فى استمرار اللاعب خاصة أنه قائد للكتيبة البيضاء داخل وخارج المستطيل الأخضر.

ومن جانبه رحب محمود شيكابالا بالاستمرار مع فريق الزمالك لموسم إضافى، حيث وافق على تجديد تعاقده الذى كان من المفترض أن ينتهى بنهاية الموسم الجارى، إلا أن اللاعب أبلغ الإدارة برغبته فى الاستمرار مع الفريق الأبيض وذلك فور عرض أمر التجديد عليه.