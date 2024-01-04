شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد آخر "سعر" لضم الفلسطينى وسام أبو على فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع النادى الأهلى عرضه المالى لضم المهاجم الدنماركى من أصل فلسطينى وسام أبو على لاعب نادى سيريس السويدى، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وتدعيم خط الهجوم فى الفترة المقبلة.

وبدأ مسئولو القلعة الحمراء عرضهم المالى لإتمام الصفقة مقابل مليون دولار لكن هذا المبلغ لم يلقى قبول النادى السويدى الذى طالب بالحصول على مليوني دولار وهو ما رفضه الأهلي أيضاً قبل أن يقوم الأخير برفع عرضه المالي إلى مليون و300 ألف دولار ثم إلى مليون و600 ألف دولار وهو أخر مبلغ رصده الأهلي للحصول على خدمات اللاعب الذي يلقى قبول وإهتمام مسئولو القلعة الحمراء.

إدارة الأهلي ترغب في حسم صفقة وسام أبو علي خلال الأيام الحالية من أجل تدعيم الفريق هجومياً، لاسيما أن اللاعب ينال إعجاب وتقدير الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، ويسعى الأهلي للفوز بخدمات اللاعب، الذي تلقى عدة عروض من أندية أوربية أبرزها من بلجيكا.