شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى أزمة مستحقات مساعدى فيريرا أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى سداد جزء من مستحقات مساعدى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى السابق للفريق، ضمن مساعى الإدارة لتصفية كل المديونيات المتراكمة على النادى.

وتم حل أزمة مستحقات مساعدى فيريرا فى ولايته الأولى مع الزمالك، بعد أن تم التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف، حيث أرسل نادى الزمالك قيمة المستحقات المتأخرة التى تم الاتفاق عليها لمساعدى فيريرا، الذين سبقوا وقدموا شكوى ضد الزمالك بسبب تلك المديونيات.

وعلم ”الخليج 365” أن الأزمة تم إنهاؤها بعد أن تم الاتفاق مع مساعدى فيريرا على الحصول على المستحقات على جزأين، الأول تم سداده والثانى يتم إرساله لهم أبريل المقبل، ليغلق النادى هذا الملف، حيث يكثف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، جهوده فى المفاوضات مع جميع أطراف أزمة إيقاف القيد، فقد تم التواصل مع مسئولى نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى للحصول على موافقة الأخير على تقسيط الغرامة المستحقة على القلعة البيضاء، والخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا، ليتمكن الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد.

وأكد عضو مجلس الزمالك أن الأمور تقترب من الحسم مع النادى البرتغالى، إلا أن هناك بعض الأمور التى يجرى التفاوض حولها، ومن المتوقع أن يشهد الملف متغيرات خلال أيام قليلة.