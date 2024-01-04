شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى العاصمة الإدارية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول فى العاصمة الإدارية داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الاوليمبية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجارى.

شارك في المران 26 لاعبا وهم: محمد الشناوي و أحمد الشناوي و محمد أبو جبل و محمد صبحي و عمر كمال و محمد هاني و أحمد حجازي و علي جبر و أحمد سامي و محمد عبد المنعم و أسامة جلال و محمد حمدي و أحمد فتوح و مروان عطية و أحمد نبيل كوكا و محمد النني و محمود حمادة و حمدي فتحي و إمام عاشور و أحمد سيد زيزو و مصطفى فتحي و عمر مرموش و محمود حسن تريزيجيه و مصطفى محمد و محمود كهربا و أحمد حسن كوكا.

وغاب محمد صلاح عن المعسكر حيث خاض أخر مبارياته مع ليفربول أمس، ومن المقرر أن ينضم لمعسكر المنتخب اليوم الخميس.

وأدى الثلاثي محمد الشناوي وأحمد الشناوي ثنائي حراس المرمى وأسامة جلال تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا.

حضر مران منتخب مصر حازم إمام عضو اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.

وخضع عدد من لاعبى منتخب مصر الأول لكرة القدم لكشف طبي وقياسات بدنية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، في إطار التجهيز والاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، والتي تنطلق يوم 13 من شهر يناير الجارى.