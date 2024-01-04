شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم مهند لاشين لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى صفوف معسكر المنتخب المقام حاليا باستاد العاصمة الإدارية الجديدة في اطار الاستعداد لبطولة كأس الامم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير في كوت ديفوار .

وانضم مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز، لصفوف منتخب مصر بعد استدعائه للمنتخب بعد إصابة أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلى وخروجه من المعسكر.