مورينيو يحسم موقفه من تدريب البرازيل

كشف البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، حقيقة اقترابه من تولي تدريب منتخب البرازيل خلال الفترة المقبلة.

وارتبطت العديد من الأسماء بقيادة منتخب السيليساو خلال الساعات الماضية، وعلى رأسها مورينيو، بعدما جدد المرشح الأول لقيادة البرازيل كارلو أنشيلوتي عقده مع ريال مدريد لموسم آخر.

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وقال مورينيو، في المؤتمر الصحفي عقب تأهل فريقه لربع نهائي كأس إيطاليا بالفوز على كريمونيزي (2-1): “لم يتصل بي أحد، أو بوكيل أعمالي من الجانب البرازيلي لأكون المدير الفني الجديد للسامبا”.

يُذكر أن مورينيو يرتبط بعقد مع روما حتى 30 يونيو المقبل، علمًا بأنه بدأ مهمته مع الذئاب عام 2021.

في المقابل يبحث منتخب البرازيل عن مدير فني جديد، عقب رحيل تيتي عن منصبه بعدما ودّع مونديال قطر 2022 من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

وتولى فرناندو دينيز تدريب السيليساو بشكل مؤقت حتى الآن، بجانب عمله كمدير فني لفلومينينسي البرازيلي.