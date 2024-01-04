أحمد عبد القادر.. موهبة لاحقتها الأزمات.. وأبدعت في حقبة موسيماني وكولر

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف فريقه، خلال الفترة القادمة بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري القطري.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن أحمد عبد القادر يقترب من الانتقال لفريق الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

عبد القادر.. موهبة تلاحقها الأزمات

لك أن تتخيل أن مسيرة أحمد عبد القادر بدأت مع النادي الأهلي بأزمة أشعلت ضجة كبيرة في الشارع الرياضي بشكل عام وذلك بعدما قرر الهروب إلى أوروبا في عام 2018، حيث انتقل إلى نادي سبارتا براغ الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى التشيكي.

ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يهرب فيها أحمد عبد القادر عن الأهلي، فأثار اللاعب صاحب الـ24 عاما غضب مجلس إدارة الأهلي في عام 2017 بعدما خرج لفترة معايشة في نادي بازل السويسري ومن ثم قرر الاستمرار ليوقع على عقود انتقاله بشكل رسمي للنادي السويسري.

عبد القادر.. موهبة أبدعت في حقبة موسيماني وكولر

ورغم كل هذه الأزمات، عاد عبد القادر للأهلي لبداية صفحة جديدة، وهو ما نجح خلاله اللاعب الشاب في التألق مع الثنائي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والسويسري مارسيل كولر.

وبدأ أحمد عبد القادر مسيرته مع الأهلي بعد العودة تحت قيادة بيتسو موسيماني، وساهم في تتويج الفريق الأحمر بألقاب عديدة، إذ لعب في موسم 2020-2021 مباراتين فقط ببطولة كأس مصر أمام إنبي والزمالك.

أما في موسم 2021-22، لعب عبد القادر تحت قيادة موسيماني 43 مباراة في كل المسابقات سجل خلالهم 8 أهداف فقط وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وفي موسم 2022-2023 لعب عبد القادر تحت قيادة موسيماني والسويسري مارسيل كولر، وأنهى الموسم بعدما شارك في 44 مباراة، وأحرز خلالهم 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

أما الموسم الحالي شارك عبد القادر في 7 مباريات أحرز خلالهم هدف وقدم تمريرتين حاسمتين.

عبد القادر توج مع الأهلي حتى الآن بعدد كبير من البطولات والانجازات كالتالي:

مرة واحدة من الدوري المصري موسم 2022-2023.

مرة واحدة من كأس مصر موسم 2021-2022.

مرة واحدة من دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

مرتان من كأس السوبر المصري موسم 2021-2022، و2022-2023.

مرة واحدة من كأس السوبر الأفريقي موسم 2022-2021.

صدمة لاعبي الأهلي

وخلال مشوار أحمد عبد القادر مع الأهلي بعد العودة من رحلة الاحتراف، لاحقته عدة أزمات لعل أبرزها عندما قرر النادي الأهلي تغريمه بسبب اتهاماته لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كان عبد القادر قد تجاوز في حق زملائه بالفريق بعدما كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يرى بعينه بعض اللاعبين يدفعون لأصحاب الصفحات على "السوشيال ميديا" من أجل الدفاع عنهم، وكان كلامه كالتالي: " جمهور الأهلي أكبر منكم يا شوية هايفين سواء الأهلي اليوم أو ماجيكانو ياللي بتقبضوا الفلوس علشان تعلوا ده وتوطوا ده، أنا موسم كامل ساكت مفتحتش بوقي ومش هفتح بس فيه وقت لازم تتقوا ربنا فيه جو الأدمن بتاعكوا والفلوس اللي بتتوزع عليكوا وقدام عيني وحد عرض عليا أعمل حملات هجص ولقطة وهنعليك وهنخليك في السما دا مش عندي".

أزمة كولر

وبعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، انتشر مقطع فيديو على مواقع "السوشيال ميديا" وأحمد عبد القادر يدفع بكولر بشدة في لقطة أثارت غضب جماهير الأهلي قبل مجلس إدارته.

ليعلن الأهلي بعدها توقيع عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر، ورغم اعتذاره فيما بعد للمدرب صاحب الـ63 عاما إلا أن العلاقة بينهما أصبحت متوترة.