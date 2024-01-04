شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على جيماريش البرتغالى بكأس زد الدولية مواليد 2009 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على فيتوريا جيماريش البرتغالي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الخميس على ملاعب زد بالقاهرة الجديدة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لمنافسات كأس زد الدولية الودية.

أحرز هدفي الزمالك، عبد الرحمن أحمد محمود، وقدم لاعبو الأبيض مستوى فني مميز خلال المباراة، ونجحوا تسجيل هدفين.

ومن المقرر أن يختتم الفريق مبارياته في المجموعة الثانية، بمواجهة بيراميدز مساء اليوم الخميس.

يقود فريق الزمالك 2009، إسلام عادل المأمور مديراً فنياً، وإسماعيل نوح آدم و حسن لطفي مدربين مساعدين، ووليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، وأشرف محمود إصابات وتأهيل، وأحمد محارب إدارياً، ويوسف سيد مسؤولاً للمهمات.

وتقام بطولة زد الدولية بمشاركة 8 أندية محلية وأوروبية، وهم الزمالك، والمقاولون العرب، وزد اف سى، وبيراميدز، وأستون فيلا الإنجليزي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، وجالاتا سراي التركي، وسبورتنج براجا البرتغالي.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية للبطولة، بجانب فرق بيراميدز، وأستون فيلا الإنجليزي، وفيتوريا البرتغالي.