الاهلي يتراجع عن التعاقد مع قناص الدوري المصري في الشتاء

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن موقف النادي الاهلي من الحصول على خدمات أحد اللاعبين داخل الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط أكثر من لاعب داخل الدوري المصري بالانتقال إلى صفوف النادي الاهلي يأتي على رأسهم اللاعب أحمد أمين أوفا مهاجم نادي إنبي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:” خاص – الأهلي يغلق ملف أوفا مهاجم إنبي”.

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وأكد أوفا في الساعات الأخيرة عن دخول ضمن دائرة اهتمامات نادي سيرفيست الذي يقوده المدير الفني السابق للنادي الاهلي السويسري رينيه فايلر لضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان إنبي قد طلب الحصول على مقابل مالي يصل قيمته نحو 3 ملايين دولار نظير الاستغناء عن خدمات أوفا في الشتاء الحالي.

واستطاع أوفا لفت الأنظار إليه بشدة خلال هذا الموسم بعد ظهوره بشكل مميز مع نادي إنبي حيث بات هدفًا للعديد من الأندية سواء داخل الدوري المصري أو خارجه.