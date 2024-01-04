الكشف عن المرشحين لجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزية الممتاز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قائمة مكونة من 4 مرشحين لجائزة أفضل مدرب في البريميرليج، عن شهر ديسمبر الماضي.

ويبرز من القائمة مدرب ليفربول يورجن كلوب، الذي قاد فريقه لتحقيق 4 انتصارات خلال الشهر الماضي، مقابل تعادلين دون هزيمة.

وهناك مدرب وست هام يونايتد ديفيد مويس الذي قاد الفريق لتحقيق 4 انتصارات من مبارياته الست، متغلبا على توتنهام ومانشستر يونايتد وآرسنال، لينهى العام في المركز السادس على سلم لترتيب.

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ولا يمكن إغفال مدرب بورنموث أندوني أريولا الذي فاز الفريق تحت قيادته بـ4 مباريات خلال الشهر، كان أبرزها الفوز على مانشستر يونايتد 3-0 في “أولد ترافورد”.

ويبقى مدرب أستون فيلا أوناي إيمري، مرشحا قويا لنيل الجائزة، بعدما قاد فريقه خلال الشهر الماضي للفوز بنفس النتيجة (1-0) على مانشستر سيتي وآرسنال بشباك نظيفة في كلتا المباراتين.