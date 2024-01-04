«كاف» يعلن زيادة الجوائز المالية لـ كأس أمم أفريقيا 2023.. مبلغ ضخم للبطل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الخميس، عن زيادة الجوائز المالية، لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تنطلق أمم أفريقيا 2023 في 13 يناير وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا على رأسهم المنتخب المصري.

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وأصدر كاف منذ قليل بيانًا رسميًا يؤكد من خلاله عن زيادة بنسبة 40% في الجوائز المالية للفائز ببطولة كأس أمم أفريقيا.

سيحصل الفائز باللقب في نهاية البطولة على مبلغ يصل إلى 7 ملايين دولار، بينما سيحصل الوصيف على 4 ملايين دولار.

في حين سيحصل كل من المتأهلين إلى نصف النهائي إلى 2.5 مليون دولار، و1.3 مليون دولار لكل فريق يتأهل إلى دور ربع النهائي.