شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر مسئولي الزمالك بشأن المدرب الأجنبى.. ومتى يتم حسم الملف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو نادى الزمالك لحسم ملف المدير الفنى للفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يفاضل بين اكثر من سيرة ذاتية معروضة على المجلس لاختيار أحدهم ليتولى المهمة الفنية للفريق الأول.

وينوي مسئولي الزمالك التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة لقيادة الفريق الأبيض في الدوري المصري وكأس الكونفدرالية وبطولة كأس مصر.

ما يعطل تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي؟

من المقرر ان تحسم القيمة المالية ، هوية المدير الفنى القادم المقرر اختياره وكذلك الجهاز المعاون له، حيث أن مجلس الزمالك يرغب فى أن يكون عدد المساعدين للمدير الفنى الجديد لايتعدى الثلاثة أفراد، على أن يكون معتمد جمال ضمن الجهاز المعاون مع المدرب الذى يتولى مهمة تدريب الفريق.

متى يتم حسم ملف المدرب الأجنبي؟

ويسعى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، لحسم ملف المدير الفنى الأجنبى، الذى سيتولى مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول فى المرحلة المقبلة، قبل سفر البعثة إلى الإمارات.

من أبرز الأسماء المرشحة لتدريب الزمالك؟

ودخل الألمانى فرانكو فودا مدرب منتخب النمسا السابق وزيورخ السويسري، ضمن أبرز المرشحين لتدريب الزمالك، على أن ينضم معتمد جمال المدير الفنى الحالى لجهازه المعاون، حال الاستقرار عليه.