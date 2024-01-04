شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أو لا تصدق.. لاعب وحيد من الأهلي والزمالك بقائمة أفضل 10 هدافين للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظاهرة غريبة تشهد قائمة هدافي الدوري المصري، غياب لاعبي الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية، عن التواجد ضمن قائمة أفضل 10 هدافين خلال الموسم الحالي للدوري المصري 2023 / 2024 رغم مرور 11 جولة من عمر المسابقة.

ويعد بيرسي تاو لاعب الأهلي هو الوحيد الذي يتواجد من قطبي الكرة المصرية ضمن قائمة هدافي الدوري بعد مرور 11 جولة ، بينما يأتي أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في المركز الـ11 بجدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 4 أهداف.

وتشهد قائمة أول 10 في قائمة هدافي الموسم الحالي للدوري المصري كملا من:

أحمد بلحاج لاعب الجونة 7 أهداف

مصطفى زيكو لاعب زد 7 أهداف

حسام أشرف لاعب بلدية المحلة 6 أهداف

جوب مابولولو لاعب لاتحاد السكندري 6 أهداف

فادي فريد لاعب سموحة 5 أهداف

أحمد قندوسي لاعب سيراميكا 5 أهداف

بيرسي تاو لاعب الأهلي 4 أهداف

محمد سالم لاعب المقاولون العرب 4 أهداف

فيستون ماييلي لاعب بيراميدز برصيد 4 أهداف

أحمد أمين قفة لاعب إنبي برصيد 4 أهداف

ولعب الأهلي خلال الموسم الحالي 6 مباريات فقط فيما تم تأجيل 5 مباريات لظروف مشاركته في بطولتي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم وكأس العالم للأندية، وسجل 12 هدفا في الموسم الحالي فيما استقبل 4 أهداف، وسجل بيرسي تاو "هداف الفريق" ربع أهداف فريقه خلال الموسم الحالي بالدوري.

بينما لعب الزمالك خلال الموسم الحالي 8 مباريات سحل خلالهم 14 هدفا واستقبل 10 أهداف، وسجل زيزو "هداف الفريق" أقل من ربع أهداف فريقه على مدار الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثمن في ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من لعب 6 مباريات ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة.

بينما يحتل الزمالك المركز الـ12 بترتيب جدول الدوري بعد لعب 8 مباريات وتتبقى له 3 مباريات مؤجلة.