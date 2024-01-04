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84 هدفا.. ماذا قدم المحترفين في قائمة فيتوريا مع منتخب مصر؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أرسل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمته لخوض كأس الأمم الإفريقية 2023، وشهدت القائمة وجود 7 محترفين، على رأسهم محمد صلاح.

وقاد محمد صلاح نجم الإنجليزي، منتخب مصر في 93 مباراة،ـ سجل خلالها 53 هدفا، وصنع 30، فيما حصل على 3 بطاقات صفراء.

وخاض حجازي لاعب اتحاد جدة، 83 مباراة مع منتخب مصر في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهم، فيما حصل على 9 بطاقات صفراء.

فيما لعب نجم الوكرة القطري حمدي فتحي 35 مباراة بقميص منتخب مصر، وسجل خلالها 3 أهداف وحصل على 7 بطاقات صفراء، وخاض النني لاعب أرسنال الإنجليزي 94 مباراة مع المنتخب، وسجل 8 أهداف وصنع مثلهم، فيما حصل على 13 بطاقة صفراء.

وسجل مهاجم المنتخب مصطفى محمد 8 أهداف خلال 32 مباراة مع منتخب مصر، وساهم في 4 أهداف وحصل على 6 بطاقات صفراء.

ويمتلك عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت في رصيده 4 أهداف وثلاث مساهمات، خلال 24 مباراة، فيما خاض أحمد حسن كوكا 31 مباراة مع منتخب مصر، وسجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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