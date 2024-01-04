صلاح ورونالدو وشيكابالا.. حكاية لاعبي كرة القدم مع الأحذية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

بدل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حذائه بين شوطي لقاء نيوكاسل يونايتد، عقب إضاعى ركلة جزاء في الشوط الأول، وتمكن في الشوط الثاني وبعد تغيير حذائه إلى آخر لونه أزرق، تسجيل هدفين وساهم في مثلهم، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 4-2.

وعلق صلاح على هذا الأمر خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "ركلة الجزاء الأولى التي أهدرتها، سددتها بحذاء، تدربت به قبل اللقاء بيوم واحد، ليس الأمر أنني أؤمن بالخرافات، من خلال تبديل الأحذية واستخدام الكثير منها، ولكن عندما شعرت أن الأمر سيؤثر في رأسي وتركيزي في المباراة، كان الأمر كالتالي، قلت حسنا، سأغير الحذاء".

واختتم: "إنه أمر سخيف، لكنني لم أرغب أن أفكر في هذا خلال الشوط الثاني، وأتذكر ذلك الهدف الذي لم أسجله، قمت بتغيير الحذاء، وجعلت ذهني هادئا وركزت على المباراة".

لكنها ليست المرة الأولى التي يبدل فيها صلاح حذائه بين الشوطين، إذ أنه في عام 2017 جمعت مباراة بين سبارتك موسكو وليفربول في دوري أبطال أوروبا، وارتدى صلاح حذائا ذهبيا في الشوط الأول، لكنه شارك في الشوط الثاني بحذاء أحمر اللون، وانتهت المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 7-0.

حكاية صلاح مع الأحذية لا تتوقف على الحذاء الذي لعب به بل هناك سابقة لم تحدث للاعب مصري من قبل حدثت قبل إنطلاق النسخة الماضية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

وأطلقت شركة "Adidas" للمرة الأولى حذاءً مميزاً للنجم الدولي محمد صلاح قائد منتخب مصر قبل انطلاق البطولة.

وحمل الحذاء اسم "Prepare For Battle X Speedflow MS.1" وحمل توقيع الملك المصري على غرار كبار لاعبي العالم.

وطرح عدد 1069 زوجًا فقط للبيع في جميع أنحاء العالم، لأن 69 هو الرقم الذي يحتاج صلاح للوصول إليه ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

وسجل صلاح 55 هدفا في مسيرته مع منتخب مصر، ويأمل في اللحاق بالرقم القياسي الذي يسيطر عليه حسام حسن الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 69 هدفًا.

الحذاء الذي صمم باللون "أبيض - ذهبي معدني - قرمزي"، مع كلمة "MO" على الحذاء الأيسر، وزخرفة التاج على اليمين من الذهب وصل سعره إلى 220 جنيه إسترليني.



على الجانب الآخر، ليس صلاح وحده من يؤمن بألوان الأحذية، إذ لا يرتدي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق والنصر الحالي أحذية سوداء اللون، في اعتقاده أن اللون يؤثر على المواد الكيميائية في دماغ اللاعب.

ووفقا لصحيفة “the sun” الإنجليزية، لا يرتدي رونالدو الأحذية الرياضية السوداء لأنها تجعله بطيئا، ويرى أن النجاح يكمن في الشخص، لكن المنتج يلعب دورا كبيرا.

ويحتفظ نجم الزمالك محمود "شيكابالا" بحذاء لتسجيل الأهداف، وروى حكايته خلال لقاء تلفزيوني: "بعدما سجلت هدفا مع منتخب مصر في مرمى غانا توجهت إلى عمر جابر، لأنني قلت له قبل اللقاء سأحرز هدفا، أحضرت حذاء الأهداف".

ويرتدي توني كروس نجم ريال مدريد السابق، حذائا أبيض منذ عام 2013، إذ يعتقد أنه أهم شي في الملعب، وكان دوما حريص على تنظيفه باستمرار.