شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحديات تواجه معتمد جمال في الزمالك خلال التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحديات عديدة ينتظرها معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خلال فترة التوقف الدولى التي ستنطلق من يوم 2 يناير وحتى 12 فبراير المقبل، حيث ستكون تلك الفترة خير وسيلة أمام الجهاز الفني للفارس الأبيض لإصلاح العديد من النقاط التي كان يعانى منها الفارس الأبيض في المرحلة الأخيرة، وأبرز 3 تحديات ستكون أمام معتمد جمال في فترة التوقف هي كالتالى..

معالجة الأخطاء الدفاعية

سيكون أمام معتمد جمال تحدى كبير، وهو معالجة الأخطاء الكارثية التي يقع فيها خط دفاع الفريق الأبيض، بسبب عدم التمركز الجيد، والسرحان في بعض الأوقات، مما يكلف الفريق استقبال الأهداف، وهو ما سيعمل الجهاز الفني للزمالك خلال فترة التوقف الدولى على معالجة تلك الأخطاء وإعادة الاتزان لخط دفاع الأبيض.

معالجة إهدار الفرص

ينتظر معتمد جمال في فترة التوقف معالجة أزمة إهدار الفرص التي يعانى منها الزمالك، حيث سيعمل الجهاز الفني خلال تلك الفترة على تطوير إيجابية المهاجمين على مرمى الخصم، من أجل استغلال كافة الفرص التي تتاح للفريق.

معالجة غياب الانسجام

يعمل الجهاز الفني للزمالك في فترة التوقف على علاج غياب الانسجام بين خطوط الفريق، حيث ظهر الزمالك في عديد من المباريات الماضية بشكل عشوائى، وعدم وجود ترابط بين خطوطه مما أثر على الأداء والنتائج.