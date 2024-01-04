خالد الدرندلي يقترب من رئاسة بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار

القاهرة - سامية سيد - اقترب خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة من رئاسة بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر النهائية في البطولة كالتالي : حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى.

والدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر ابراهيم- أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى.

وفي الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة.

والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .

ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم، الخميس، عن زيادة بنسبة 40% في الجائزة المالية للفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، حيث يحصل الفائز باللقب على مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي.

وقال كاف في بيان عبر موقعه الرسمي: "سيحصل الآن وصيف البطل على 4 ملايين دولار أمريكي، بينما تصل مكافأة كل من المتأهلين إلى نصف النهائي على 2.5 مليون دولار أمريكي وكل من المتأهلين إلى ربع النهائي على 1.3 مليون دولار أمريكي.

وقال رئيس كاف الدكتور باتريس موتسيبي: "لقد حقق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقدمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية وجميع مسابقاتها الكبرى الأخرى."

وأضاف قائلا: "لقد قمنا بزيادة الجائزة المالية للفائز بكأس الأمم الأفريقية إلى 7 ملايين دولار أمريكي، وهي زيادة بنسبة 40% عن الجائزة المالية السابقة لكأس الأمم الأفريقية."

واختتم تصريحاته قائلا: "أنا واثق من أن جزءًا من أموال الجائزة سيساهم في تطوير كرة القدم وسيفيد أيضًا جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم، فضلاً عن مساعدة الاتحادات الأعضاء لدينا في إدارتها."

وينافس منتخب مصر على لقب كأس أمم أفريقيا ضمن المجموعة الثانية التى تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي ويبدأ مبارياته الأحد 14 يناير أمام موزمبيق، ويسعى الفراعنة للتتويج باللقب الثامن فى تاريخه والفوز بالجائزة المالية الكبرى.