شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ من 30 جنيها.. طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وتنزانيا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة تذكرتي تذاكر المباراة الودية بين مصر وتنزانيا، فى إطار استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في أمم أفريقيا 2023. 2024 التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 7 يناير على أرضية ملعب استاد القاهرة وتبدأ في السادسة مساءً، وتبدأ أسعار التذاكر للمباراة من 30 جنيها، وتصل إلى 75 جنيها، حيث الدرجة الأولى، وأخيرا 250 جنيها لفئة VIP.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى، والدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر ابراهيم- أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، وفي الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة، والهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.