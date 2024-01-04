رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر بالدوري السعودي

حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر بالدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن رابطة الدوري السعودي عن فوز رونالدو بجائزة الأفضل في شهر ديسمبر، نظرًا للإنجازات التي حققها خلال الجولات الأخيرة.

وكتبت رابطة الدوري السعودي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “هدّاف الدوري، الأكثر صناعة للأهداف، كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر ديسمبر للجولات (16، 17 ، 18 , 19) ويفوز بجائزة ‎افضل لاعب”.

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ويتواجد كريستيانو رونالدو، في صدارة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 20 هدف، بفارق 3 أهداف عن الكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 17 هدف.

ويستعد فريق النصر لملاقاة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، يوم الخميس الموافق الأول من شهر فبراير المقبل، في مباراة ودية.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة.