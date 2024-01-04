بدون صلاح.. الدوري الإنجليزي يعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في البريميرليج عن شهر ديسمبر 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر ديسمبر 2023.

وشهدت القائمة غياب الجناح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ووجود ألكسندر أرنولد وسون هيونج مين، بالإضافة إلى محمد قدوس نجم وست هام يونايتد.

وجاءت القائمة كالآتي:

1.ألكسندر أرنولد (ليفربول): لعب 6 (ف4 ت2) - ساهم 3 (هدف، قدم تمريرتين حاسمتين) - 3 شباك نظيفة.

2.ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون): لعب 7 (ف4 ت1 خ2) - ساهم 6 (3 أهداف، 3 تمريرات حاسمة).

3.محمد قدوس (وست هام): لعب 6 (ف4 ت1 خ1) - سجل 4 أهداف.

4.مايكل أوليس (كريستال بالاس): لعب 7 (ف1 ت3 خ3) - ساهم 5 (سجل 4، تمريرة حاسمة).

5.كول بالمر (تشيلسي): لعب 6 (ف3 خ3) - ساهم 6 ( 4أهداف، تمريرتين حاسمتين).

6.ماركوس سينسي (بورنموث): لعب 6 (ف4 ت1 خ1) - ساهم 3 (هدفين، تمريرة حاسمة) - 3 شباك نظيفة.

7.دومينيك سولانكي (بورنموث): لعب 6 (ف4 ت1 خ1) - سجل 6 أهداف.

8.سون هيونج مين (توتنهام): لعب 7 (ف4 ت1 خ2) - ساهم 8 (4 أهداف، 4 تمريرات حاسمة).