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شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعلن القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024.. مستند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، برئاسة السويسرى جانى إنفانتينو، اعتماد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024 وجاءت القائمة كالتالي:حكام الساحة
إبراهيم نور الدين - محمد عادل - أمين عمر - محمود البنا - محمد معروف - أحمد الغندور - محمود ناجى - شاهندا المغربى - نورا سمير.الحكام المساعدون
محمود أبو الرجال - أحمد حسام طه - سمير جمال - هانى عبد الفتاح - يوسف البساطى - أحمد توفيق طلب - سامى هلهل - يارا عاطف - جمالات أحمد - منى عطا لله - مى حسن .
حكام كرة الصالات
محمد حسن - طارق سامي - ميدو سلامة - عاطف حسين .
حكام الكرة الشاطئية
هانى العراقى - أحمد نوفل - إبراهيم محجوب - خالد السيد .
حكام تقنية الفيديو
محمود عاشور - محمود أبو الرجال - طارق مجدى - عمرو الشناوى - حسام عزب - وائل فرحان.
القائمة الدولية للحكام المصريين
القائمة الدولية للحكام المصريين
القائمة الدولية للحكام المصريين
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