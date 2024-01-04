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فيفا يعلن القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024.. مستند

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، برئاسة السويسرى جانى إنفانتينو، اعتماد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024 وجاءت القائمة كالتالي:

حكام الساحة

إبراهيم نور الدين - محمد عادل - أمين عمر - محمود البنا - محمد معروف - أحمد الغندور - محمود ناجى - شاهندا المغربى - نورا سمير.

  الحكام المساعدون

محمود أبو الرجال - أحمد حسام طه - سمير جمال - هانى عبد الفتاح - يوسف البساطى - أحمد توفيق طلب - سامى هلهل - يارا عاطف - جمالات أحمد - منى عطا لله - مى حسن .


 

حكام كرة الصالات

محمد حسن - طارق سامي - ميدو سلامة - عاطف حسين .

 

حكام الكرة الشاطئية

هانى العراقى - أحمد نوفل - إبراهيم محجوب - خالد السيد .

 

حكام تقنية الفيديو

محمود عاشور - محمود أبو الرجال - طارق مجدى - عمرو الشناوى - حسام عزب - وائل فرحان.

 

 

القائمة الدولية للحكام المصريين (1)
القائمة الدولية للحكام المصريين 

 

القائمة الدولية للحكام المصريين (2)
القائمة الدولية للحكام المصريين 

 

القائمة الدولية للحكام المصريين (3)
القائمة الدولية للحكام المصريين 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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