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القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، برئاسة السويسرى جانى إنفانتينو، اعتماد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024 وجاءت القائمة كالتالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعلن القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2024.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

احمد سعيد

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